Care este starea de sanatate a pacientilor afectati de incendiul de la "Matei Bals". Cativa sunt in stare grava, altii ar putea fi externati

Ce s-a intamplat la "Matei Bals"

Conform datelor centralizate prin Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta, Ministerul Sanatatii, Doi dintre pacientii transferati la Spitalul "Sf. Ioan", ar putea fi externati joi."Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Ioan" din Bucuresti: 9 pacienti instare stabila. 2 pacienti - posibila externare astazi.Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti: 3 pacienti. 2 pacienti in stare stabila, 1 pacient intubat (ATI).Spitalul Universitar de Urgenta "Elias" din Bucuresti: 2 pacienti in stare stabila. (3 pacienti au fost externati in 3 februarie 2021).Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale "Victor Babes" din Bucuresti: 2 pacienti in stare grava (ATI), 4 pacienti in stare stabila.Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Pantelimon" din Bucuresti: 2 pacienti in stare stabila, 1 pacient in sectia ATI.Spitalul Militar Central din Bucuresti: 2 pacienti instare grava (ATI).Spitalul "Witting" din Bucuresti: 2 pacienti in stare stabila.Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti: 4 pacienti. 2 pacienti in stare stabila, 1 pacient instabil, 1 pacient in stare grava, intubat (ATI).Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca din Bucuresti: 2 pacienti in stare stabila.Spitalul Monza din Bucuresti: 3 pacienti. 2 pacienti in stare stabila, 1 pacient admis in sectia ATI", a transmis Ministerul Sanatatii. Un incendiu a izbucnit in dimineata zilei de vineri, 29 ianuarie la parterul unui corp de cladire al Spitalului "Matei Bals" din Capitala, fiind declansat planul "rosu". Au fost afectate patru saloane, cu degajari mari de fum. Cinci persoane au decedat in acea zi. Focul a izbucnit la 5 dimineata , intr-un pavilion in care erau internati zeci de pacienti, toti bolnavi de COVID. Doctorul Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat ca nu se cunoaste cauza incendiului , iar din acest motiv, evitand sa faca speculatii pe marginea unei surse suplimentare de caldura care s-ar fi aflat intr-un salon din pavilionul 5 de la Institutul Matei Bals din Capitala.