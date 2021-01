Incendiul de la "Matei Bals". Care este starea pacientilor din pavilionul cuprins de flacari. Datele transmise de Ministerul Sanatatii

Starea pacientilor este in curs de actualizare in functie de investigatiile aflate in derulare in fiecare spital in care au fost transferati pacientii.In functie de rezultatele investigatiilor, atunci cand este necesar, pacientii pot fi transferati intre unitatile sanitare din Bucuresti.- 11 pacienti la Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Ioan" din Bucuresti. Toti pacientii sunt stabili, dependenti de oxigen pe masca.- 5 pacienti la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti. Un pacient intubat de la intoxicatie cu fum, ceilalti 4 stabili.- 6 pacienti la Spitalul Universitar de Urgenta "Elias". Toti sunt cu oxigen pe masca, stabili.- 4 pacienti la Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale "Victor Babes". Un pacient pe ATI, oxigen pe masca. Asteapta inca doi pacienti de la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni.- 5 pacienti la Sf. Clinic de Urgenta "Sf. Pantelimon".- 4 pacienti in ATI cu oxigen pe masca si unul pe CPAP.- 4 pacienti la Spitalul Militar Central, doi pacienti stabili la -ROL 2, un pacient intubat ATI in spital si un pacient stabil in ATI.- 3 pacienti la Spitalul "Witting". Trei pacienti stabili constienti. Cel de - al patrulea adus in aceasta unitate a fost transferat la Spitalul Militar Central- 4 pacienti la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta". Doi in ATI cu oxigen pe masca.- 1 pacient la Spitalul MAI "Dimitrie Gerota". Un pacient intubat.- 3 pacienti la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni", stabili.- Un pacient a fost transferat la Spitalul Monza si alti 2 pacienti urmeaza a fi transferati la Spitalul V Babes.- 7 pacienti la Spitalul de Urgenta Floreasca. Dintre acestia, 6 pacienti stabili si un pacient decedat (este cel care a avut nevoie de resuscitare - a patra victima).