Care este starea de sanatate a pacientilor transferati de la "Matei Bals". Patru pacienti sunt la ATI- intubati, doi dintre ei sunt in stare grava

Concret, patru pacienti transferati la alte spitale din Bucuresti in urma incendiului de la Institutul Matei Bals sunt la ATI, intubati, doi dintre ei fiind in stare grava. Alti cinci pacienti, aflati la Spitalul Militar Central si la Spitalul de Urgenta Floreasca, urmeaza sa fie externati.Starea de sanatate a pacientilor afectati de incendiul care a avut loc la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" si care au fost transferati in alte unitati sanitare:Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Ioan" Bucuresti: 11 pacienti, stare stabila.Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti: 5 pacienti - 4 pacienti in stare stabila, 1 pacient intubat (ATI).Spitalul Universitar de Urgenta "Elias": 6 pacienti: stare stabila.Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale "Victor Babes": 6 pacienti, 1 pacient in stare grava (ATI), 5 pacienti in stare stabila;Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Pantelimon": 3 pacienti in stare stabila (ATI).Spitalul Militar Central: 4 pacienti, 2 pacienti urmeaza sa fie externati, 1 pacient in stare stabila, internat in sectia ATI, 1 pacient intubat, instabil (ATI).Spitalul "Witting": 3 pacienti, stare stabila.Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta": 4 pacienti, 2 pacienti in stare stabila, 2 pacienti in sectia ATI (stare stabila).Spitalul MAI "Dimitrie Gerota": un pacient intubat (ATI).Spitalul de Urgenta Floreasca: 6 pacienti, 3 pacienti in stare stabila, 3 urmeaza sa fie externati.Spitalul Monza 3 pacienti, stare stabila.Sambata, continua audierile cadrelor medicale din spital pe tema incendiului.