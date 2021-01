Incendiul de la "Matei Bals". Care este starea pacientilor mutati la alte spitale din Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Ioan" Bucuresti: 11 pacienti, stare stabila, stationara.Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti: 4 pacienti - 2 pacienti in stare generala buna, urmeaza sa fie externati in zilele urmatoare ; 1 pacient in stare generala mediocra, stabil in prezent; 1 pacient in stare grava (ATI), stabil in prezent.Spitalul Universitar de Urgenta "Elias": 6 pacienti: stare stabila, stationara.Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale "Victor Babes": 6 pacienti - 1 pacient in stare grava (ATI), 5 pacienti in stare stabila, stationara.Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Pantelimon": 3 pacienti in stare stabila, stationara (ATI).Spitalul Militar Central: 4 pacienti. SMC - 2 pacienti: 1 pacient in stare stabila, internat in sectia ATI; 1 pacient intubat, instabil (ATI). ROL2: 2 pacienti in stare stabila.Spitalul "Witting": 3 pacienti, stare stabila, stationara.Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta": 4 pacienti. 2 pacienti in stare stabila, evolutie stationara; 2 pacienti in sectia ATI: 1 pacient ameliorare clinica usoara, 1 pacient cu evolutie spre agravare.Spitalul MAI "Dimitrie Gerota": 1 pacient intubat (ATI), stare stationara.Spitalul de Urgenta Floreasca: 3 pacienti in stare stabila, 3 pacienti au fost externati in 30.01.2021.Spitalul Monza : 3 pacienti, stare stabila, stationara.