Matei Bals in flacarile coruptiei (DW)

Incendiu

Un resou ar fi cauza incendiului izbucnit in aceasta dimineata intr-unul din pavilioanele Institutului Matei Bals din Bucuresti, oras ai carui locuitori sunt pusi in situatia de a improviza pentru a suplini repetatele pene de caldura sau apa calda. Instalata in toamna, administratia locala incearca sa improvizeze solutii pentru ca populatia Capitalei Romaniei sa poata iesi din iarna cat de cat nedegerata.Iritarea bucurestenilor este, insa, de inteles: pentru ei exista doar institutia autoritatii, care incaseaza bani pentru servicii publice, in rest, ce partide au majoritate sau cine este primar nici nu mai are vreo relevanta. Oamenii au auzit atat de multe explicatii incat nu mai au nici o rabdare.Creditul actualului primar general, Nicusor Dan , a fost consumat de predecesorii sai. Cele mai sonore voci, chiar daca nu cele mai relevante si nicidecum majoritare, il acuza deja de tradarea bucurestenilor. Desi e clar ca Bucurestiul nu poate fi mantuit in trei luni, si alea de iarna.Ultimii patru ani au atins apogeul incompetentei, sfidarii si coruptiei. Mostenirea catastrofalei administratii a Gabrielei Firea va ramane sa ii bantuie pe bucuresteni inca multa vreme. Strazi sufocate si neintretinute care ucid plamanii si nervii, transport public haotic si respingator, canalizarile infundate care arunca in aerul orasului mirosuri pestilentiale, terenurile virane pline de gunoaie si boli, parcuri defrisate, cladirile-monument lasate in paragina pentru a face loc unor proiecte imobiliare banoase, spitale carora le cade tencuiala, reteaua de termoficare ciuruita sunt tot atatea carti de vizita ale orasului Bucuresti, in anul 2021.Treizeci de ani in care nu s-a investit in modernizarea orasului ci doar s-au turnat bani prin naucitoare inventii birocratice in buzunarele abonatilor la devalizarea bugetul public. In vreme ce alte tari din blocul ex-sovietic storceau banii europeni pana la ultimul cent, Romania fugea de rigoarea Bruxelles-ului si isi sifona saracia din visteria statului prin diverse suveici in conturile unor privilegiati de partid si servicii secrete. Iar ostirea de servitori ai marilor corupti inca mai defileaza cu teancuri de hartii cu care se lauda ca a vrut sa faca spitale moderne in capitala.Iata, spune chiar senatorul medic Adrian Streinu-Cercel, fost pana luna trecuta manager-dumnezeu al Institutului Matei Bals: pavilionul in care au murit carbonizati trei romani si un al patrulea s-a prapadit de pe urma incendiului din aceasta dimineata a fost construit in 1956. Iar ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu vorbeste despre "o finantare relativ robusta. Au fost facute investitii aproape constant". Adica, s-a intervenit, pentru modernizare, prin carpeli incendiabile si improvizatii cu ceas. Cum s-a intamplat peste tot in Romania.Desi este o tara prea saraca pentru a-si permite cumparaturi ieftine si, implicit, repetate, ani de zile, Romania a cumparat timp de o viata pentru spitale muribunde . Nu exista nici macar un singur spital construit de la zero, care sa se apropie de standardele medicale ale secolului 21. De cand si-a inceput aventura europeana, Romania ar fi putut, la fel ca Polonia sau Cehia, sa construiasca nenumarate spitale din banii Uniunii Europene. Dar nu a facut-o. Nu pentru ca a avut alte prioritati. Nu pentru ca a construit autostrazi sau cai ferate de mare viteza, nu pentru ca ar fi modernizat infrastructura de utilitati.Din noiembrie pana astazi au izbucnit incendii in patru spitale din Romania . Un resou electric a aprins flacara incendiului de la Matei Bals. O aeroterma. In ultimii ani ai lui Ceausescu, cand la 10 seara se dadea stingerea in caminele studentesti, fiecare camera fura curent cu fire trase de la neonul de pe coridor, lasat aprins pentru ca portarul sa vada cine mai misca.O pereche de fire mergeau la becul coborat deasupra mesei, pentru invatat cursuri sau jucat canasta, iar alte doua fire coborau la rezistenta serpuita prin canalele sapate intr-un boltar de bca cu o lingura furata de la cantina. Pentru ca era frig, pentru ca nu exista o bucatarie sa fierbi o cafea, pentru ca nu-i pasa nimanui de posibile dezastre. Si asa a fost si multa vreme dupa 1989. Mare lucru ca nu a ars nimeni in vreun camin de studenti, asa cum s-a intamplat la Piatra Neamt si in acest obositul spital de elita, cel mai valoros punct de tratament pe harta romaneasca a COVID-19.In spitalele romanesti se moare prea mult din cauze evitabile. Mare parte din actele de coruptie savarsite de cei care au deturnat fondurile sanatatii romanesti au cam depasit termenul de prescriptie. Putinii condamnati pentru jaf din bugetul public si-au tainuit dovezile hotiilor pe la bunice pensionare si alte cumetre. Iar statul, cu ale sale legi dedicate, a fost cu inadins slabit si nu are ce sa mai recupereze.Articol publicat si pe DeutscheWelle.ro