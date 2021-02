Tudor Chirila: "E mizerabila incercarea PSD de a transfera responsabilitatea cazului Bals in contul lui Vlad Voiculescu, numit de 50 de zile. Streinu Cercel danseaza cu lupii de mult timp"

Despre "marea minciuna"

Cum l-a cunoscut pe Vlad Voiculescu

12 decese

In schimb, el atrage atentia asupra fostului manager al spitalului, Adrian Streinu Cercel , care in prezent este senator PSD."In timp ce Streinu Cercel danseaza cu lupii din PSD de mult timp si si-a facut feuda din spitalul asta timp de peste 20 de ani (cum de nu exista limita in functia asta la doua mandate, de exemplu?)," scrie Tudor Chirila, pe reteaua de socializare.Tudor Chirila explica si de ce lumea a iesit in strada dupa incendiul din Colectiv "La Colectiv lumea nu a iesit in strada imediat si nu a iesit in strada doar pentru ca au murit oameni intr-o tragedie fara precedent in istoria concertelor sau cluburilor din Romania.Nu, oamenii (printre care m-am aflat si eu) au iesit in strada cand s-au confruntat cu minciuna autoritatilor din Romania, cand au vazut retelistica coruptiei care a redus masurile de preventie si siguranta la niste bife pe hartie, fara ecou in viata reala.Oamenii au iesit in strada pentru ca Banicioiu, secondat de medicul Arafat si de ministrul de interne Oprea, a dat asigurari ca cei care erau in stare foarte grava si care ar mai fi avut sanse daca ar fi fost transportati la timp in Occident, vor avea parte de acelasi tratament in Romania ca afara.Asta a fost marea minciuna care a scos oamenii in strada impotriva unui sistem corupt si care au cerut demisia guvernului Ponta, dar care protestau pentru ceva mult mai profund: stoparea iresponsabilitatii celor care ocupa functii publice, stoparea incompetentei generalizate de sistemul institutional bugetar. Indignarea a fost capacul care a scos lumea in strada," mai scrie Tudor Chirila.Tudor Chirila a povestit cum l-a cunoscut pe Vlad Voiculescu."Revenind la Bals, despre Vlad Voiculescu caruia i se cere demisia in mod constant zilele astea si cu o retorica mizerabila, am de spus cateva lucruri. Hai sa facem un exercitiu si sa zicem ca omul asta n-are nume sau are un nume cu o litera. Sa-i zicem B. Acum cativa ani ma suna Oana Gheorghiu de la Daruieste Viata care stia ca merg sa filmez la Viena si voia sa ma puna in legatura cu B. Era vorba de niste medicamente pentru bolnavi de cancer. Am iesit intr-o seara la o bere cu B. Lucra la Erste in Viena.Am fost intr-un restaurant modest. A intrat direct in subiect si mi-a zis ca el trimite medicamente pentru bolnavii de cancer care nu au cum sa le procure in Romania si daca vreau sa ma bag. Desi parea calm simteam cum fierbe de entuziasm. Parea genul ala de om care-si gasise o misiune in viata si traia euforia descoperirii. Mi-a dat cutia cu medicamente. Mi-a explicat ca e la limita, dar ca n-am ce pati, maxim sa mi le confiste aia pe la controlul bagajelor. Mi-a spus cum se transporta si ce trebuie sa spun daca sunt interogat.Apoi mi-a dat numarul unui taximetrist din Bucuresti care urma sa preia medicamentele de la mine, pe Otopeni. Si uite asa am ajuns sa fiu membru "one time" in reteaua citostaticelor despre care s-a scris pe larg cand Voiculescu nu se gandea ca o sa ajunga politician. Apoi a venit in Romania si a construit proiectele Magicamp si MagicHome prin Asociatia Magic.Tot inainte de a fi politician. Dupa ce a devenit politician legaturile noastre s-au rarit." Ministerul Sanatatii a anuntat joi , 4 februarie, cel de-al 12-lea deces in randul pacientilor care s-au aflat in Pavilionul V al Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti."Este vorba despre un pacient in varsta de 89 ani, transferat dupa incendiu la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti. Pacientul a fost diagnosticata cu o forma severa SARS Cov-2 si prezenta multiple afectiuni asociate", transmite Ministerul Sanatatii.Potrivit sursei citate, ancheta medico-legala va stabili cauzele decesului.