Inca un deces in randul pacientilor transferati in urma incendiului produs la Institutul Matei Bals

Ultimul pacient care a murit era un barbat de 81 de ani , cu o forma grava a COVID-19 si cu alte afectiunii asociate.Barbatul fusese transferat la Spitalul Victor Babes , el fiind initial internat in pavilionul afectat de incendiul de la Institutul Matei Bals. Cauzele decesului vor fi stabilite in urma anchetei medico-legale.Numarul pacientilor care au fost internati in pavilionul care a luat foc si care au decedat a ajuns la 16, patru dintre ei fiind gasiti decedati in cladire, care era destinata pacientilor cu SARS-CoV-2. Un al cincilea a murit la putin timp dupa incendiu