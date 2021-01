VIDEO Protest AUR in fata Ministerului Sanatatii, dupa tragedia de la Matei Bals: "Demisia! Demisia!"

Pana acum, in jur de 30 de persoane s-au adunat in fata Ministerului.Demisiile sunt cerute de liderul formatiunii politice, George Simion si sunt legate de tragedia produsa vineri dimineata la Institutul de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala, unde sase persoane si-au pierdut viata in urma incendiului de la Pavilionul 5 COVID. "Am vazut. Am cunoscuti care au primit sms sa fie la ora 17:00 aici. E dreptul fiecaruia. De altfel inteleg si nemultumirea. Si pentru mine e greu sa imi imaginezi ca cineva drag ar fi putut sa fie acolo ieri dimineata", a spus Vlad Voiculescu.Acesta fost intrebat de reporterul Antena 3 daca va demite oameni, in urma tragediei de vineri de la Spitalul Matei Bals, in care sase pacienti bolnavi de COVID-19 au ars de vii intr-un pavilion al Institutului. "Este o intrebare valida. Mai intai trebuie stabilite responsabilitatile. Si cei care sunt resposabili trebuie sa isi asume inclusiv sa plece dintr-o anumita functie", a fost raspunsul ministrului.Acesta a precizat ca asteapta un raspuns clar din partea anchetatorilor, pentru a lua masurile necesare."La Matei Bals vorbim despre un manager interimar. Managerul care a fost acolo o perioada foarte luga acum este un membru al Parlamentului Romanie. Dar putem sa vorbim despre manageri daca a fost o problema care tinea de management al spitalului.Daca a fost un accident dintr-o alta cauza, nerespectarea unei proceduri care exista si nu a fost respectata, sau alta cauza tehnica de acolo, responsabilitatea poate sa fie in alta parte.De-asta e important sa avem un raspuns la ancheta si, spre deosebire de Piatra Neamt, mi-ar placea sa avem un raspuns clar din partea celor care verifica.In pavilionul respectiv exista un aviz si existau proceduri care trebuiau respectate, dar trebuie sa vedem care a fost cauza incendiului", a spus Vlad Voiculescu.