Vlad Voiculescu, dupa incendiul de la Matei Bals: "Vom construi spitale. Tara asta are nevoie de vindecare"

"Romania este, din pacate, tara in care in ultimii 30 de ani nu s-a construit niciun spital public mare. Spitalele noastre au 50 de ani sau peste. Medicina a evoluat enorm in timpul asta. Nu ne putem astepta ca un soft IT de secol 21 sa functioneze fara probleme pe un computer 386 de anii 90. O astfel de asteptare nu e doar o naivitate, ci o inconstienta aproape criminala.Am inceput in cele 7 luni petrecute in 2016 la MS proiectele de spitale regionale. In ultimii patru ani s-a facut munca ce trebuia facuta intr-unul singur. Si asta nu pentru ca nu au fost bani ci pentru ca nu a avut cine. In tara asta s-au construit mall-uri, benzinarii, cladiri de birouri, ba s-au construit si cateva spitale... dar private. Statul nu a fost in stare, pentru ca cei care l-au condus au avut alte treburi sau alte interese.Vom construi spitale. Vom crea in acest guvern condus de Florin Citu , cu sprijinul intregii coalitii, un fond important pentru investitii in spitale si o echipa direct responsabila ca aceste spitale sa devina realitate, sa devina saloane curate, cladiri sigure.Vom construi spitale. Tara asta are nevoie de spitale noi. Tara asta are nevoie de vindecare, iar vindecarea de aceasta data nu va veni prin vorbe, ci prin fapte", a scris Vlad Voiculescu vineri pe Facebook Numarul persoanelor decedate in incendiul care a afectat vineri patru saloane situate la parterul unui pavilion al Institutului "Matei Bals" din Capitala a ajuns la cinci dupa ce intr-o baie a fost gasit inca un cadavru carbonizat. Alte trei cadavre carbonizate fusesera deja gasite de echipele de interventie , iar o a patra persoana nu a raspuns manevrelor de resuscitare si a decedat la Spitalul Floreasca, unde fusese trasferata.Fostul manager al institutului Adrian Streinu-Cercel declara ca in saloane erau pacienti cu COVID-19, aflati in stare medie spre severa din punct de vedere al gravitatii si care aveau nevoie de oxigen suplimentar. Un numar de 53 de pacienti au fost transferati la 11 spitale din Capitala, in urma incendiului la Institutul "Matei Bals".Cea de-a patra victima, care nu a raspuns manevrelor de resuscitare, este o femeie de 80 de ani care avea si arsuri pe 20% din suprafata corpului. Autoritatile pun la dispozitie linii telefonice la care famillile pot verifica situatia pacientilor. Patru saloane au ars, insa toata cladirea a fost afectata de fum, conform ministrului de Interne Lucian Bode Procurorul Alexandru Anghel de la Parchetul Tribunalului Bucuresti a declarat vineri seara ca in cazul incendiului de la Institutul Matei Bals - soldat cu moartea a cinci persoane, in care se fac cercetari pentru ucidere din culpa - incendiul pare sa fi fost urmat de explozii ale unor tuburi de oxigen.Cinci persoane au fost audiate pana acum in acest caz, a anuntat Marian Mihoci, adjunctul Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, care a precizat ca este vorba despre patru infirmere si instalator.Specialistii Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva - INSEMEX Petrosani au fost solicitati sa ajute la derularea anchetei, procurorii si politistii explicand ca la acest moment nu se poate exclude nicio varianta.