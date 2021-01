Vlad Voiculescu, reactie dupa ce AUR i-a cerut demisia: "E dreptul fiecaruia". Sosoaca: "Avem in plan si alte demersuri"

Ministrul Sanatatii a declarat ca stie despre existenta acestui protest si ca e dreptul fiecaruia de a reactiona."Am vazut. Am cunoscuti care au primit sms sa fie la ora 17:00 aici. E dreptul fiecaruia. De altfel inteleg si nemultumirea. Si pentru mine e greu sa imi imaginezi ca cineva drag ar fi putut sa fie acolo ieri dimineata", a spus Vlad Voiculescu Acesta fost intrebat de reporterul Antena 3 daca va demite oameni, in urma tragediei de vineri de la Spitalul Matei Bals, in care sase pacienti bolnavi de COVID-19 au ars de vii intr-un pavilion al Institutului. "Este o intrebare valida. Mai intai trebuie stabilite responsabilitatile. Si cei care sunt resposabili trebuie sa isi asume inclusiv sa plece dintr-o anumita functie", a fost raspunsul ministrului.Acesta a precizat ca asteapta un raspuns clar din partea anchetatorilor, pentru a lua masurile necesare."La Matei Bals vorbim despre un manager interimar. Managerul care a fost acolo o perioada foarte luga acum este un membru al Parlamentului Romanie. Dar putem sa vorbim despre manageri daca a fost o problema care tinea de management al spitalului.Daca a fost un accident dintr-o alta cauza, nerespectarea unei proceduri care exista si nu a fost respectata, sau alta cauza tehnica de acolo, responsabilitatea poate sa fie in alta parte.De-asta e important sa avem un raspuns la ancheta si, spre deosebire de Piatra Neamt, mi-ar placea sa avem un raspuns clar din partea celor care verifica.In pavilionul respectiv exista un aviz si existau proceduri care trebuiau respectate, dar trebuie sa vedem care a fost cauza incendiului", a spus Vlad Voiculescu.