Ministrul Sanatatii: Marti vom avea un raport privind masurile din spitale dupa controalele din noiembrie. In raportul de anul trecut de la Matei Bals nu sunt nereguli

De asemenea, ministrul a mai precizat ca nu au fost gasite nereguli in luna noiembrie la Matei Bals.CITESTE SI: Ce s-a ales de verificarile din spitale anuntate pompos de Nelu Tataru, dupa incendiul de la Piatra Neamt. Tragediile se repeta El a precizat ca tratamentul cu oxigen necesar pacientilor cu patologia COVID-19 face ca securitatea la incendiu sa fie "deosebit de dificila" in multe spitale "Lucram deja cu IGSU la masuri urgente care sa vina sa repare neregulile constatate deja. Saptamana viitoare, marti, vom avea un raport care sa prezinte stadiul masurilor luate de la controalele din luna noiembrie a anului 2020. Nu stim cu exactitate cauza de la Matei Bals, dar ce este clar este ca pandemia si tratamentul necesar pentru COVID-19 au pus o presiune suplimentar, asupra personalului si a infrastructurii din spitalele care trateaza pacienti cu boala COVID-19", a afirmat Vlad Voiculescu.Ministrul a explicat ca tratamentul cu oxigen necesar tratamentului pacientilor cu patologia COVID-19 face ca securitatea la incendiu sa fie "deosebit de dificila" in multe spitale.