Klaus Iohannis despre incendiul de la spitalul de Psihiatrie Slatina: Pompierii intra sa caute pacientii, trebuie o reforma a Sanatatii

"Am primit o veste trista inainte sa ajung aici. Exista un incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Slatina. Datele arata ca nu sunt persoane grav ranite. Pompierii intra sa vada daca nu cumva a mai ramas cineva. Deocamdata nu e asa de grav cum ar fi putut sa para. Semnalul de alarma e clar, e nevoie de reforma, trebuie sa facem spitalele mai performante. Mai multe voi spune in aceasta seara la ceremonia pentru ministrul sanatatii", a declarat miercuri, 21 aprilie, presedintele Klaus Iohannis dupa vizita la centrul mobil de vaccinare din comuna Afumati judetul Ilfov.Un incendiu a izbucnit miercuri, 21 aprilie, la Sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean Slatina. La ora difuzarii acestei stiri, interventia este in plina desfasurare.In sectia de Psihiatrie se afla 37 pacienti. Focul se manifesta la parterul si la etajul 1 al sectiei.