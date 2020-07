57 de incendii au izbucnit in Grecia in ultimele 24 de ore

Cea mai afectata regiune este Corint, din estul Peninsulei Peloponez. Pompierii greci se lupta joi cu incendiul de vegetatie produs in apropierea satului Kechries, pe malul marii, in a doua zi de la declansarea flacarilor in padurile de pin din apropierea localitatii, care au dus la evacuarea a sute de persoane.O patura densa de fum negru este vizibila deasupra varfurilor copacilor cuprinsi de flacari, in timp ce 236 de pompieri , asistati de patru elicoptere, incearca sa mentina incendiul sub control, transmite Reuters.Autoritatile locale au anuntat ca au fost nevoite sa ordone evacuarea a sase complexe rezidentiale si a unei tabere de vacanta.In cursul noptii de miercuri spre joi flacarile s-au apropiat de localitatile Galataki si Agios Ioannis. "Incendiul este alimentat de vanturi puternice, am recomandat evacuarea a trei asezari. Pana in prezent nu exista raniti sau daune provocate locuintelor", a precizat un oficial din cadrul departamentului de pompieri.Incendii de vegetatie sau in padurile de pin au izbucnit si in Lesvos, Olympos, Messimnia sau Creta. Pompierii au intervenit atat cu autospeciale, cat si cu elicoptere pentru stingerea incendiilor.