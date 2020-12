A fost externat singurul pacient care a supravietuit incendiului de la ATI Piatra Neamt

Pacientul are 74 de ani si a fost externat la mijlocul saptamanii. "In momentul externarii, starea pacientului era buna, cu saturatie 96%, constient, cooperant, se alimenta singur. O stare normala", a spus Rosu, citat de Mediafax.Barbatul este singurul din cei sase pacienti transferati acum trei saptamani la Iasi care mai este in viata. Acesta a fost transferat la unitatea mobila de la Letcani in stare foarte grava.Infectat cu SARS-CoV-2, acesta era internat la ATI Piatra Neamt, dar in alt salon fata de cel in care a izbucnit incendiul. El si alti cinci pacienti cu COVID-19 au fost transferati la Spitalul Modular de la Letcani, insa doar el a supravietuit.Barbatul a fost scos la timp din flacari si nu a suferit arsuri. Atunci opt pacienti au murit in incendiu, iar alti doi dupa o ora. Sase au fost transferati la Letcani, cinci decedand intre timp.CITESTE SI: