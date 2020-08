Activitatea gropii de gunoi de la Sighisoara, suspendata temporar dupa izbucnirea mai multor incendii

In urma incendiului de saptamana trecuta, a fost dispusa suspendarea temporara a activitatii la groapa de gunoi de la Sighisoara. Dupa stingerea completa a focarelor de catre pompierii mureseni, vor urma lucrarile de amenajare a depozitului si vor fi luate masuri pentru a preveni izbucnirea unor incendii de mari proportii in viitor. In sedinta de lucru de astazi, am cerut atat operatorului privat, cat si Primariei Sighisoara sa trateze cu seriozitate aceasta problema deoarece sighisorenii sunt cei mai afectati. Este datoria noastra, a tuturor sa avem grija si de mediul inconjurator", a anuntat Mara Toganel, pe pagina de Facebook Potrivit prefectului de Mures, Agentia pentru Protectia Mediului si Garda de Mediu vor analiza lucrarile facute de operatorul privat, urmand sa prezinte o situatie exacta si masurile care se impun pentru functionarea pe viitor a acestui amplasament.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a anuntat, in data de 6 august, ca a fost transmis un mesaj RO-ALERT in zona municipiului Sighisoara si in imprejurimi, in urma degajarilor mari de fum ca urmare a unui incendiu izbucnit la gropa de gunoi din apropiere, care s-a manifestat pe circa 400 de metri patrati.In luna iulie, la groapa de gunoi din Sighisoara au fost anuntate mai multe incendii, insa de amploare mai mica.