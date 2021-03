Incendiul la fabrica din Prahova a izbucnit de la un aparat de sudura. Normele legale nu ar fi fost respectate

Ranitii ar putea fi transferati in Belgia

Conform ultimelor informatii primite de la COSU, pentru unul dintre pacientii arsi, DSU a obtinut accept pentru transfer de la Spitalul Militar "Reine Astrid" din Belgia. Se asteapta un raspuns si de la AKH Viena pentru al doilea pacient.Focul a afectat generalizat o hala in care se aflau birouri si cateva utilaje, manifestandu-se violent pe o suprafata estimata la aproximativ 700 de metri patrati, conform ISU Prahova.In apropierea halei se aflau opt rezervoare de reziduuri petroliere, echipajele actionand concomitent pentru localizarea si lichidarea incendiului, dar si pentru racirea depozitelor de reziduuri.In urma evenimentului, doi barbati de 53, respectiv 59 de ani au suferit arsuri grave, acestia aflandu-se in prezent la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti.Victimele nu se aflau in hala afectata de incendiu , ele fiind ranite in timp ce incercau sa stinga focul."Avand in vedere primele informatii transmise privind suprafata afectata si gradul arsurilor, pacientii intrunesc criteriile de admitere intr-un centru de mari arsi, Romania nu are, in prezent, un astfel de centru. Dupa ce se primesc concluziile comisiei de specialitate intrunita la nivelul spitalului se va decide eventualul transfer. Medicii de la UPU Ploiesti lucreaza in prezent la stabilizarea pacientilor".Conform unui comunicat de presa este vorba despre doi barbati, de 59 de ani si, respectiv, 53 de ani. "Pacientul de 59 de ani prezinta arsuri pe aproximativ 60% din suprafata corporala. Pacientul de 53 de ani are arsuri pe 60-70% suprafata corporala. La prima evaluare ambii au caile aeriene superioare afectate", precizeaza Ministerul Sanatatii.