Andrei Carabelea, primarul orasului Piatra Neamt: "Am vazut un barbat care si-a recunoscut mama carbonizata"

"Am vazut un barbat care si-a recunoscut mama carbonizata", a afirmat Andrei Carabelea, pentru Ziare.com."Sunt la spital in momentul de fata. Se pregateste trimiterea pacientilor la spitalul din Iasi. Se confirma zece decese, medicul nu se afla printre ei, din cate stiu eu. Sunt afectate doar cele doua saloane de la ATI si este evacuat intregul etaj din aripa respectiva", a adaugat edilul din Piatra Neamt.Nu se cunoaste inca motivul de la care s-a produs incendiul.Spitalul este administrat de Consiliul Judetean Neamt. Ionel Arsene, presedintele CJ Neamt, nu a putut fi contactat. Surse din oras afirma ca Arsene s-ar afla in concediu in Turcia. La fata locului, conform afirmatiilor primarului Andrei Carabelea, nu au sosit inca reprezentantii Consiliului Judetean.Reamintim ca zece pacienti intubati, bolnavi de COVID-19, au murit intr-un incendiu izbucnit sambata, in jurul orei 18.30, la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt. Alti sapte pacienti sunt in stare critica.