Armata trimite o aeronava Spartan pentru a transfera, de la Iasi la Bucuresti, pacientii arsi in incendiul de la Spitalul Judetean Neamt

"Referitor la situatia de la Piatra Neamt, putem confirma ca Fortele Aeriene pregatesc o misiune de evacuare medicala de la Iasi catre Bucuresti, cu o aeronava de transport C-27J Spartan. Aeronava va decola in aceasta noapte catre Iasi, de pe Baza 90 Transport Otopeni", informeaza MApN.Zece persoane au decedat in urma incendiului izbucnit, sambata seara, la Sectia ATI a Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt. Sapte persoane sunt in stare critica, printre care si medicul de garda.