Ce se întâmplă cu persoanele rănite în incendiul de la Popești-Leordeni. Arafat: ”Se discută această posibilitate”

Cei doi arși în explozia de la Petromidia au murit în Germania

”Sunt arşi pe suprafaţă importantă a corpului, sunt arşi şi la nivelul căilor respiratorii, ceea ce face prognosticul şi mai rezervat. Au ajuns la Spitalul Bagdazar şi la Spitalul Floreasca”, a declarat, vineri seară, Raed Arafat, la Dgi 24, referindu-se la răniţii din explozia şi incendiul de la centrul de reciclare din Popeşti-Leordeni.Arafat a prcizat că despre incindent au fost informaţi preşedintele, premierul, ministrul de Interne şi ministrul Sănătăţii.”Cu doamna ministrul Mihăilă am discutat posibilitatea, dacă va fi necesar, să putem să-i ducem afară”, a declarat Arafat.Acesta a precizat că decizia va fi luată după evaluarea făcută de comisia de specialitate care se întruneşte în astfel de cazuri.”Noi, între timp, am întreprins deja primii paşi pentru a găsi locuri în afară. Există locuri, nu există un loc pentru toţi cinci, dar există locuri. Eu cred că în această seară – mâine dimneaţă decizia va fi luată la nivel de comisii”, a mai afimat şeful DSU.Locurile găsite sunt la spitale din Germania şi Belgia, dar se caută şi locuri în Austria care este mai aproape. O explozie şi un incendiu au avut loc, vineri, la un utilaj, într-o hală de reciclare din Popeşti-Leordeni . Şase persoane au suferit arsuri, cinci dintre acestea fiind intubate, iar alte cinci au probleme respiratorii după ce au fost expuse la fum. explozie urmată de un incendiu s-a petrecut, pe data de 2 iulie, la Rafinăria Petromidia . Un bărbat şi-a pierdut viaţa şi cinci au fost răniţi.Doi dintre răniţi au suferit arsuri, fiind transportaţi la Bucureşti, iar după câteva zile au fost transferaţi la o clinică de specialitate din Germania. Marţi, 13 iulie, a murit prima dintre victimele incendiului de la Petromidia, care a fost transferată la un spital din Germania.Cei doi angajați au fost transportați imediat la București, cu arsuri pe 40% din suprafața corpului, starea lor fiind stabilă în acel moment.Duminică, 18 iulie, a murit și c el de-al doilea pacient