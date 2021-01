Autoritatile din Harghita solicita sprijin de la Rezervele de Stat, dupa incendiul din cartierul ocupat de minoritatea roma in Miercurea Ciuc

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJAS) Harghita a adoptat vineri seara o hotarare in care se arata ca "se aproba necesarul de materiale si alimente, asa cum a fost intocmit de Comitetul local pentru situatii de urgenta Miercurea Ciuc, in vederea transmiterii catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, in scopul aprobarii disponibilizarii acestora catre UAT Miercurea Ciuc".Totodata, in hotararea mentionata se precizeaza ca "Directia de Sanatate Publica Harghita va solicita Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, in regim de urgenta, necesarul de vaccinuri in scopul vaccinarii persoanelor sinistrate care isi dau acordul pentru vaccinare".Tot in cadrul sedintei CJSU s-a decis ca, pentru cazare temporara, Primaria Miercurea Ciuc va repartiza, in regim de urgenta, persoanele sinistrate in locatiile puse la dispozitie de institutiile publice / entitatile private din judetul Harghita si va identifica terenul necesar amplasarii locuintelor modulare in care vor fi cazate acestea.Membrii CJSU Harghita au aprobat si testarea tuturor celor afectati de incendiu , care a avut loc deja, relocarea in alte spatii urmand sa se faca dupa sosirea rezultatelor si dupa trierea epidemiologica.De asemenea, prin ordin al prefectului Ion Proca s-a constituit o comisie mixta formata din reprezentanti ai mai multor institutii cu atributii in domeniu, care va evalua, atat din punct de vedere locativ, cat si sanitar, zona afectate de incendiul din 7 ianuarie.Un numar de 20 de case de lemn au ars, partial sau in totalitate, in incendiul violent care a cuprins joi seara locuintele comunitatii de romi din cartierul Sumuleu al municipiului Miercurea Ciuc, aproximativ 260 de persoane afectate fiind cazate acum intr-o sala de sport din oras.Locuitorii din Miercurea Ciuc au dat dovada de o solidaritate exemplara, inca din timpul noptii venind la sala de sport si aducand ajutoare pentru cei afectati de incendiu.