FOTO Un cunoscut bar din Bucuresti s-a facut scrum peste noapte. Autoritatile investigheaza cauza incendiului

Localul Open este situat pe strada Tunari, in apropierea statiei de metrou Stefan cel Mare.Pompierii au ajuns imediat, insa nu au mai putut salva nimic din bar."A ars in intregime. Nu s-au inregistrat victime ", a transmis Daniel vasile, purtator de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov.La fata locului au fost trimise trei autospeciale de stingere cu apa si spuma.Autoritatile investigheaza acum cauza incendiului.Pe pagina de Facebook , reprezentantii localului au anuntat ca barul se va redeschide la primavara intr-o alta locatie."Open Pub isi intrerupe activitatea pentru o perioada. Ne revedem la primvara intr-o noua locatie! Multumim pentru tot! Keep rocking!", se arata pe pagina oficiala a barului Open din Bucuresti.