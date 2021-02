Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta: A fost flama deschisa la generatorul unitatii mobile

Managerul Institutului Marius Nasta , medicul Beatrice Mahler, sustine ca cei sapte pacienti internati in acea unitate mobila vor fi transferati pe sectii din cadrul spitalului."A fost un incident care s-a petrecut la generatorul unitatii mobile, cu o flama deschisa, care a presupus mobilizarea intregii echipe de interventie. Pacientii sunt in afara oricarui pericol, nu a fost nici fum, nici flacara in interiorul unitatii mobile. Fiecare pacient este mutat in spital, pentru ca sunt locuri in interiorul spitalului. Pacientii acestia aveau nevoie de ventilatie non-invaziva. Personalul din unitatea mobila este un personal trainuit pentru asistenta pacientului critic. Sunt pacienti severi, care au risc de intubatie in orice moment si de aceea supravegherea lor s-a facut mai bine intr-o sectie cu personal trainuit pe terapie intensiva", a declarat managerul spitalului.Un incendiu a fost anuntat duminica seara la sectia mobila ATI de la Institutul Marius Nasta, unde sunt internati sapte pacienti. Conform IGSU, un ventilator extern a scos fum si zeci de echipaje de interventie se afla la unitatea medicala. Seful DSU, Raed Arafat , sustine ca nu a fost niciun incendiu duminica seara la Institutul Marius Nasta , desi o avertizare de incendiu a aparut de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.