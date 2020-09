UPDATE VIDEO O padure din Giurgiu s-a aprins de la un camion plin cu flori care a luat foc

Potrivit ISU Giurgiu, doua autospeciale de stingere cu apa si spuma au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autocamion, pe DN 61, la iesirea din localitatea Clejani.La fata locului actioneaza pompierii din cadrul Garzilor de Interventie Roata de Jos si Mihailesti. Autocamionul era incarcat cu flori.Echipajele de pompieri au constatat ca incendiul se manifesta violent la intregul autovehicul."In aceasta dupa-amiaza am fost solicitati sa intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un tir pe DN 61, la iesire din localitatea Clejani. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Garzilor de Interventie Roata de Jos si Mihailesti cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma. Acestia au constatat faptul ca incendiul a izbucnit la un tir incarcat cu flori condus de un cetatean bulgar si la sosirea acestora se manifesta violent la intregul autovehicul", a declarat purtatoarea de cuvant a ISU Giurgiu, Nicoleta Beianu.Soferul autocamionului, cetatean bulgar, s-a autoevacuat in timp util.Din cauza vantului, flacarile s-au extins la o padure aflata in imediata apropiere, pe o suprafata de aproximativ 500 mp.Din acest motiv, au fost sesizati si reprezentanti ai Directiei Silvice, care se afla la locul evenimentului si ajuta la stingerea incendiului.A ars o suprafata de aproximativ 2.500 mp litiera din fondul forestier, motiv pentru care la fata locului au sosit si reprezentanti ai Directiei Silvice.Din cercetarile efectuate la fata locului a reiesit faptul ca un scurtcircuit a fost cauza probabila a producerii incendiului.