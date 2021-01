Incendiul de la "Matei Bals". In cat timp de la apelul la 112 a ajuns primul echipaj la fata locului

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat ca incendiul a fost anuntat la 112 la ora 5.00. "La 5.13 minute a sosit primul echipaj. La 5.14 a fost declansat planul rosu si au fost mobilizate mai multe echipaje.De la inceput au fost informati ministrul Sanatatii, ministrul Afacerilor Interne si premierul Florin Citu . In acest moment la centrul de coordonare se afla domnul ministru Bode", a declarat Raed Arafat, la fata locului.Colonelul ISU, Orlando Schiopu, comandantul operatiunii de stingere a incendiului de la "Matei Bals" a declarat ca 102 persoane au fost evacuate."Am reusit sa lichidam incendiul si sa evacuam personalul atat de la etajele superioare, cat si de la parterul cladirii. In afara de cele patru persoane care sunt decedate, celelalte persoane - pana la un numar de 102 - au fost evacuate si transportate catre echipajele de prim ajutor si ulterior catre spitalele desemnate.Am avut 24 de autospeciale de lucru cu apa si spuma, 4 autoscari de salvare de la inaltime, patru pentru descarcerare si 10 microbuze pentru transport persoane", a precizat comandantul interventiei la fata locului, colonelul Schiopu de la ISU.", a declarat Orlando Schiopu.Potrivit colonelului ISU, apelul la 112 a fost efectuat la ora 5.05, iar primul echipaj a ajuns la fata locului dupa opt minute."Am constatat ca ardea cu flacara deschisa la parterul cladirii, pe o suprafata de circa 100 - 120 de metri patrati. Au fost afectate patru saloane. Era o ardere generalizata cu degajari mari de fum si cu posibilitati reale de extindere la etajele unu pe fatada. Am intervenit atat din exterior, cat si din interior. S-au constituit echipe de cautare-salvare, concomitent cu echipele de localizare si lichidare a incendiului", a mai declarat Orlando Schiopu.