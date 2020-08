Cauza incendiului de la Consiliul Judetean si Prefectura Caras-Severin ar fi fost flacara unei lampi cu care s-au facut lucrari la casa liftului

"In urma analizarii ipotezelor argumentate, s-a stabilit ca si cauza probabila de producere a incendiului de la Palatul Administrativ din municipiul Resita flacara de la o lampa cu lichid gazos, ca urmare a neprotejarii termice corespunzatoare, in urma unor lucrari de intretinere ce s-au efectuat la casa liftului", a transmis ISU Caras-Severin.Pompierii de la Detasamentul din Resita au intervenit, marti seara, pentru stingerea incendiului pornit la podul cladirii care adaposteste Prefectura si Consiliul Judetean Caras-Severin, aflata in centrul Resitei, cu 5 masini de stingere si o autoscara, iar in sprijinul lor au fost solicitati colegii lor din Timis care s-au deplasat cu 2 autospeciale de interventie la inaltimi - o autoplatforma de 72 metri si o autoscara de 42 metri - si doua autospeciale de stingere cu apa si spuma de 9.000 de litri, respectiv 7.000 de litri, cu echipajele aferente.In urma acestui incendiu nu au existat victime