Cauzele incendiului de la fabrica BCA de la Constanta. Prefect: "A existat initial o explozie intr-o magazie unde era pasta de aluminiu" VIDEO

Cosa a mentionat ca incendiul a fost localizat, iar in prezent se intervine pentru indepartarea oricarui risc ar mai putea exista."In jurul orei 15,56 s-a primit un apel la ISU privind o deflagratie in zona Celco, zona industriala a Constantei. Echipajele au raspuns, in noua minute a ajuns prima masina, in total au fost zece autospeciale, doua autoscari, trei echipaje SMURD , patru ambulante. Din fericire nu a existat nicio victima. Vorbim de o magazie care era exterioara sectiei de lucru, o magazie in care era pulbere sau pasta de aluminiu. Zece tone sau 30 de tone dupa o prima declaratie. Raman specialistii si echipajul de la Arme si Explozibili care a venit de la Politia Judeteana sa determine exact ce s-a intamplat. Incendiul a fost localizat de mai bine de o ora, in momentul de fata se cauta sa se indeparteze orice risc ar mai putea exista, avand in vedere produsele care sunt depozitate", a afirmat prefectul.Referitor la emisiile de noxe, Silviu Cosa a spus ca nu au fost determinate cresteri substantiale, astfel incat sa existe vreun pericol pentru populatie."In ceea ce priveste emisiiile, fiind vara, a doua parte a zilei, briza influenta curentii de aer, acestia se deplasau, cum era si vizibil norul de fum, inspre Nord - Nord-Vest. Ulterior a venit si ploaia care, conform datelor primite de specialistii de la Meteorologie de la Bucuresti, nu a facut altceva decat sa disperseze eventualele emisii toxice. Sunt inauntru si specialisti ai Garzii de Mediu si ai Agentiei de Mediu cu aparatele mobile pe care le au la dispozitie, nu au determinat cresteri substantiale ale noxelor, astfel incat sa putem aprecia ca exista cel mai mic pericol pentru populatie", a mai spus prefectul.Referitor la cauza izbucnirii incendiului, el a declarat ca a s-a produs o explozie in zona unde era pasta de aluminiu."Este vorba de acea pasta sau pulbere de aluminiu, care din motive pe care nu le cunoastem, ramane ca specialistii sa vada despre ce e vorba, a explodat si, ulterior, flacarile si scanteile au ajuns la o zona in care erau depozitate role de carton bitumat. Acelea de fapt au ars. Exploziile s-au auzit de la aluminiu. In momentul de fata se acopera cu nisip zona in care a fost aluminiul si se incearca indepartarea si izolarea oricarui potential pericol datorat substantelor care sunt depozitate in platforma respectiva", a declarat prefectul Constantei. Incendiul a fost anuntat in jurul pranzului , din cauza fumului toxic, locuitorii Constantei au fost rugati sa ramana in case cu geamurile inchise. Autoritatile au trimis in acest sens si mesaje RoAlert.Incidentul are loc la 24 de ore dupa ce o explozie produsa la platforma Petromidia ucis un om si a ranit alti cinci.