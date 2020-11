Ce lucrari s-au facut in sectia ATI de la Piatra Neamt: "A fost un fel de hei-rup. Spitalul a gresit ca a facut modificarile fara aprobare"

"Sectia care a ars a fost mutata de la etajul 3 la etajul 2, fara sa existe nici macar notificare la DSP. Cu toate ca era o modificare a structurii, nu s-a facut adresa la DSP, era obligatoriu ca spitalul sa faca acest lucru", a declarat prefectul de Neamt, George Lazar."La etajul 2 s-au facut in ultimele zile lucrari in regie proprie pentru a mari capacitatea sectiei de ATI, care pana acum functiona la un etaj mai sus. E doar o teorie, o supozitie, inca nu a fost confirmata, ca aceasta mutare nu a respectat cadrul legal si nu au fost verificari din partea celor care aveau competenta si raspundeau tehnic pentru aceasta modificare. Specialistii de la ISU, parchetul, politistii, criminalistii trebuie sa stabileasca date concrete in urma anchetei. Acum sunt niste date care se desprind din discutiile avute cu cadrele medicale si cei de la ISU. A fost un fel de "hei-rup" de a muta sectia de la etajul 3 la etajul 2, efectuand lucrari pe cont propriu. Spitalul a gresit ca a facut lucrarile fara aprobare", a conchis prefectul, la Digi 24.Zece pacienti au decedat si sapte persoane, inclusiv un medic, sunt in stare grava in urma incendiului izbucnit sambata la Spitalul Judetean Piatra Neamt.Seful IGSU Dan Paul Iamandi a declarat duminica noaptea ca a dispus crearea a doua comisii vizand incendiul de la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt soldat cu moartea a zece persoane. Una dintre comisii va determina cauza probabila a incendiului, iar cea de a doua va verifica respectarea conditiilor de autorizare, frespectiv daca in ultima perioada s-au facut modificari care impuneau solicitarea unei autorizatii de la ISU. La randul sau, premierul Ludovic Orban a sustinut ca, din declaratiile facute in urma cu cateva zile de managerul spitalului se stie ca erau prevazute lucrari de instalatii pentru marirea numarului de paturi la ATI."Din declaratiile managerului spitalului facute cu cateva zile inainte, se stie ca au fost prevazute niste lucrari de instalatii care au fost prezentate ca fiind destinate cresterii numarului de paturi la Terapie Intensiva. De asemenea, exista informatii privitoare la mutarea de la etajul 3 la etajul 2 a pacientilor de la Terapie Intensiva. Nu ne hazardam sa dam niciun fel de interpretare", a spus prim-ministrul Ludovic Orban.