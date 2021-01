Cine este managerul interimar al Institutului "Matei Bals", unde a avut loc un incendiu cu patru morti. L-a inlocuit pe Streinu Cercel, ales senator PSD

Cat a condus Streinu Cercel "Institutul Matei Bals"

Potrivit propriului CV, managerul interimar al Institutului de Boli Infectioase "Marius Matei Bals" este specialist in igiena alimentara si nutritie si conferentiar la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davilla din Bucuresti. In perioada 2011-2015, Maria Nitescu a fost rezident in a doua specialitate: Diabet, Nutritie, Boli Metabolice.Redam mai jos CV-ul Mariei Nitescu:Functia sau postul ocupat:Elaborarea dietelor specifice patologiei tratate la nivelul Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" si supravegherea sigurantei si calitatii alimentatiei furnizate pacientilor.Implementarea si verificarea respectarii normelor de igiena privind alimentele si implementarea masurilor si procedurilor privind siguranta alimentelor.Consiliere nutritionala si elaborare planuri nutritionale pentru pacienti.Presedinte al Comisiei de Nutritie din Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals".Presedinte Comisia de Igiena din Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals".Implementarea procedurilor si protocoalelor de igiena spitaliceasca si verificarea respectarii normelor de igiena specifice unitatilor sanitare spitalicesti.Instruirea personalului medical si auxiliar in domeniul igienei spitalicesti.Functia sau postul ocupat: Director Directia de Control in Sanatate Publica / Ministerul SanatatiiCoordonarea activitatii de control in sanatate publica la nivel national.Participare in grupuri de lucru pentru elaborare acte normative in domeniul igienei spitalicesti, igienei mediului, sigurantei alimentului, calitatii apei potabile.Functia sau postul ocupat:Activitati in cadrul Programelor nationale de sanatate, subprogramul de monitorizare a factorilor de risc de mediu in relatie cu sanatatea.Coordonarea activitatii de supraveghere a starii de sanatate.Activitati in cadrul proiectelor de cercetare, coordonator al componentei de sanatate in Proiectul Life Air Aware, beneficiar Agentia Nationala de Meteorologie si Hidrologie.Functia sau postul ocupat:Coordonarea activitatii de avizare-autorizare sanitara la nivelul Municipiului Bucuresti.Reprezentantul Ministerului Sanatatii in grupuri de lucru interministeriale pentru simplificarea birocratiei in domeniul autorizarii functionarii operatorilor economici.Participare la cursuri internationale in domeniul sigurantei alimentului si legislatiei produselor cosmetice, in vederea pregatirii Romaniei pentru aderare la U.E.Functia sau postul ocupat: MActivitate de avizare-autorizare sanitara a unitatilor cu profil alimentar.Activitati in cadrul programelor de sanatate nationale si elaborare rapoarte de activitate necesare elaborarii sintezelor nationale in domeniul alimentului.Functia sau postul ocupat:Program de pregatire in igiena alimentatiei si igiena mediuluiFunctia sau postul ocupat:Stagii in obstetrica-ginecologieMedicul Streinu Cercel si-a anuntat joi, 24 decembrie 2020, demisia din functia de manager al Institutului National de Boli Infectioase Prof.dr. Matei Bals. Acesta declarase anterior ca va parasi aceasta functie odata ce va deveni membru al parlamentului.Ocupand functia de manager in cadrul Spitalului de Boli Infectioase din Bucuresti inca din 2007, prof. dr. Streinu Cercel a decis sa paraseasca acest post dupa ce a intrat in Parlamentul Romaniei, concret, in Senat, din partea Partidului Social Democrat (PSD).