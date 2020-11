Colegiul Medicilor, dupa incendiul de la Piatra Neamt: Sistemul de sanatate romanesc nu trebuie sa mai produca tragedii

El transmite condoleante familiilor celor 10 pacienti decedati in urma incendiului si isi exprima solidaritatea cu medicul care a suferit arsuri grave incercand sa salveze pacientii."Colegiul Medicilor din Romania exprima regretul si transmite condoleante pentru victimele incendiului din aceasta seara care s-a produs in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt. Suntem de asemenea alaturi de colegul nostru medic aflat de serviciu si care a suferit arsuri foarte grave in aceasta tragedie incercand, potrivit informatiilor, sa salveze pacientii. Sistemul de sanatate romanesc trebuie sa nu mai produca tragedii!", afirma Coriu.El subliniaza ca am avut incendiul de la Maternitatea Giulesti, "iar acum aceasta tragedie care poate arata si infrastructura deficitara a spitalelor".Zece persoane au decedat in incendiul care a izbucnit sambata seara la sectia ATI din incinta Spitalului Judetean din Piatra Neamt, fiind activat Planul Rosu de Interventie. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale de stingere si o autoscara. Alti pacienti care erau in salonul alaturat si au fost salvati si vor fi transportati la Spitalul Judetean Iasi. A fost ranit si medicul de garda, urmand sa fie si el transferat. Nelu Tataru a ajuns la Piatra Neamt in aceasta seara, pentru a evalua situatia. "Ei spun ca ar fi un scurtcircuit", a afirmat ministrul Sanatatii.