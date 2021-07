Atmosfera la Petromidia dupa explozia devastatoare de vineri: "Un grup de angajati s-a adunat in fata rafinariei"

"In cursul acestei dimineti, un grup de angajati s-a adunat in fata rafinariei Petromidia, pentru a-si manifesta solidaritatea cu colegii raniti in incidentul de vineri. In acelasi timp, au aprins lumanari in memoria colegului inmormantat in cursul zilei de ieri. Ne alaturam si le multumim pentru acest gest, intr-un moment dificil pentru familia Rompetrol!", se arata intr-un comunicat al companiei, remis, marti, AGERPRES.In acelasi timp, angajatii adunati la rafinarie au discutat cu reprezentantii companiei pentru gasirea de solutii suplimentare pentru cresterea sigurantei pe platforma Petromidia. In contextul negocierilor sindicale in curs , legate de majorarea salariilor din contractul colectiv de munca, acestia si-au reiterat si dorintele si asteptarile financiare. Consideram ca doar printr-o stransa colaborare intre companie si toti cei care activeaza pe platforma Petromidia (angajati, contractori, subcontractori, furnizori de servicii si produse) putem gasi cele mai bune si mai sigure solutii pentru cresterea sigurantei operationale a unitatilor de productie si a personalului adiacent", au continuat reprezentantii Rompetrol.Potrivit acestora, cu sprijinul actionarilor, compania a alocat, in fiecare an, sume importante pentru modernizarea si revizia/verificarea unitatilor de productie, alinierea la noile tehnologii (senzori, unitati de control de la distanta, sisteme de prevenire si monitorizare), reducerea impactului asupra mediului, dar si in ceea ce priveste personalul si pregatirea lui (echipamente, simulari, exercitii, antrenamente etc.)."In conditiile actuale - activitatea de productie oprita si cercetarea in desfasurare, compania incearca sa gaseasca cele mai bune solutii pentru protejarea angajatilor si mentinerea locurilor de munca in aceasta perioada. Este responsabilitatea noastra, a companiei si a angajatilor, sa gasim si sa implementam cele mai bune solutii pentru o crestere continua a gradului de securitate pe platforma. In acelasi timp, impreuna depunem toate eforturile pentru a mentine in functiune aceasta unitate, pentru a crea locuri de munca, pentru a asigura combustibili de calitate in Romania si regiune, pentru a genera taxe si contributii la bugetele de stat locale si centrale", se mai precizeaza in comunicat. explozie urmata de un incendiu s-a produs pe 2 iulie la Rafinaria Petromidia. In urma evenimentului, soldat cu moartea unei persoane si ranirea altor cinci, procurorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si distrugere din culpa.