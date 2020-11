Diana Cimpoesu, coordonator sef UPU-SMURD Iasi: Patru masini de ambulanta au plecat de la Iasi pentru a aduce victimele incendiului de la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt

Contactata de Ziare.com, Diana Cimpoesu, coordonator sef UPU- SMURD Iasi, a precizat ca patru masini de ambulanta se afla in drum spre Piatra Neamt pentru a prelua victimele."Au plecat patru masini, doua de victime multiple, doua de terapie intensiva, pregatim inca doua. Au plecat cinci medici, cinci asistente, zece paramedici. Va mai pleca o masina de terapie intensiva si una de victime multiple. Situatia poate sa fie modificata dinamic. Poate dura mult sa fie luat un pacient, depinde in ce stare sunt victimele", a afirmat doctorul Diana Cimpoesu, pentru Ziare.comDin primele informatii, incendiul s-a manifestat foarte puternic la sectia de Terapie Intensiva, unde se afla internate mai multe persoane. Apelul la 112 a fost facut in jurul orei 19.00. Incendiul a afectat cele doua saloane ale sectiei ATI unde se aflau 16 pacienti.CITESTE SI: