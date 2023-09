Doi copii din Targu Jiu erau sa moara asfixiati in propria casa

Doi copii din Targu Jiu erau sa moara asfixiati din cauza ca s-au jucat cu focul, dar au avut noroc ca i-au salvat vecinii care le-au auzit strigatele de ajutor.

Acestia au spart usa garsonierei unde se aflau cei doi copii, de sase si respectiv opt ani, si i-au scos pe cei doi aflati in stare de soc, informeaza Adevarul.

Mai mult chiar, focul a fost stins la timp si toti locatarii au fost evacuati.

"Am vazut de jos flacara in balcon. Copiii strigau dupa ajutor. Am urcat repede la etajul patru si am spart usa. Nu vedeam nimic de fum. Am luat in brate copilasii si i-am scos afara. Mi-au spus ca au vrut sa friga niste oua si au uitat aragazul aprins. Fereastra era deschisa iar vantul a adus perdeaua deasupra aragazului, luand foc ", a declarat Dan Petre, un localnic.

Pompierii spun ca incendiul ar fi izbucnit de la un scurtcircuit produs la hota electrica, iar micutii erau singuri in casa, dar sunt in afara oricarui pericol.

