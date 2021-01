Doi pacienti care au fumat in baie, vinovati pentru incendiul de la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Roman

Ancheta a stabilit ca de vina sunt doi pacienti care au fumat in baie, dupa care au aruncat mucurile de tigara aprinse pe toboganul de colectare a lenjeriilor murdare.In urma incendiului, doua cadre medicale si doi pacienti s-au intoxicat cu fum si au ajuns la Urgente, iar 17 pacienti au fost evacuati. In plus, flacarile au produs pagube materiale de 10.000 de lei.Cei doi pacienti gasiti vinovati sunt supusi acum unei expertize medico-legale, care va stabili daca pot fi trasi la raspundere pentru fapta lor, arata StirileProTV.ro.