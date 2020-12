Doi politisti din Botosani, sot si sotie, au salvat o femeie careia i-a luat foc casa

Este vorba despre Marian Pintilei, sef de post in comuna Albesti, si Simina Pintilei, agent de politie la Politia Municipiului Botosani, care, aflati in in apropierea unei sectii de votare, au observat pe drum o femeie care striga dupa ajutor, spunand ca arde casa unei vecine."Politistii au pornit inspre locul indicat, observand flacarile care au cuprins imobilul. Usa fiind incuiata, politistul a fost nevoit sa sparga un geam, reusind astfel sa patrunda in interior, unde au gasit o femeie, intinsa pe podea, aflata in stare de inconstienta. Politistul a reusit sa o scoata din locuinta si impreuna cu sotia sa i-au aplicat manevre de resuscitare, pana la sosirea ambulantei", au informat reprezentantii Politiei Romane.Femeia fost transportata la spital si in prezent starea sa este buna.