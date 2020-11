DSP Neamt: "Spitalul Judetean de Urgenta nu a solicitat aviz pentru modificarile din sectia ATI"

Institutia sustine ca pentru modificarile facute de sambata, 14 noiembrie, Directia de Sanatate Publica spune ca nu a dat niciun aviz."Sectia A.T.I. din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt a functionat, anterior desemnarii acestei unitati sanitare ca spital suport COVID-19, prin Ordinul ministrului sanatatii nr.555/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, la etajul II - Pavilion Chirurgical, fiind autorizata sanitar cu un numar de 24 de paturi. La data de 26 martie 2020, Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt a solicitat avizul D.S.P. Neamt in vederea modificarii structurii sectiei A.T.I., astfel: 10 paturi pentru pacientii pozitivi COVID-19 cazuri grave - pacienti intubati si cu potential de agravare, la etajul III - Pavilionul Chirurgical; 24 de paturi de la etajul II pentru pacientii suspecti in asteptarea rezultatelor si pacientii negativi, care inca se aflau internati in spital si necesitau tratament pe terapie intensiva. Aceasta solicitare a fost avizata favorabil de D.S.P. Neamt", se precizeaza in comunicat.DSP mai afirma ca la data de 13.04.2020, Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt a revenit cu o noua modificare de structura in vederea avizarii de catre D.S.P. Neamt, care nu a vizat Sectia A.T.I."Unitatea sanitara a functionat cu aceasta structura avizata de D.S.P. Neamt, pana la data de 14 noiembrie 2020. Pentru marirea capacitatii sectiei A.T.I. pentru pacientii pozitiv COVID-19 au fost modificate circuitele functionale de la etajul II - prin construirea unui perete. Aici urmau sa fie tratati pacientii pozitivi, in doua saloane de cate 8 paturi. Pana la acel moment, pacientii pozitivi erau tratati la etajul III. Pentru aceste modificari, unitatea sanitara nu a solicitat avizul Directiei de Sanatate Publica Neamt. Reconfigurarea sectiei A.T.I. si mutarea pacientilor covid pozitivi, de la etajul III la etajul II, a fost realizata fara aviz, in ziua de 14 noiembrie 2020", se mai sustine in comunicat.In final, se afirma ca "Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt si oricare unitate sanitara cu paturi, au obligatia de a solicita si de a obtine, anterior intervenirii vreunei modificari, fie de structura, fie de circuite functionale, avizul directiilor de sanatate publica judetene".