Dubla tragedie pentru o familie din judetul Iasi. In noaptea de Revelion le-a murit fiul, acum un incendiu le-a distrus casa

Dupa ce si-au ingropat fiul de 27 de ani, ucis in noaptea de Revelion, familia Parasteac din comuna Moara si-a vazut agoniseala de-o viata cuprinsa de flacari, scrie Obiectiv de Suceava Miercuri dupa-amiaza, un incendiu le-a cuprins o anexa a casei si, in cateva minute, flacarile l-au extins si la acoperisul locuintei. Oamenii s-au salvat, insa nu au reusit sa-si scoata animalele in siguranta. Calul, vaca si un caine au ars de vii. Ca si cum nu ar fi fost indeajuns, le-a ars si o buna parte din casa.A fost nevoie de interventia a trei auto-speciale din cadrul Detasamentului de Pompieri pentru a stinge incendiul. La sosirea echipajelor, ardeau generalizat anexele gospodaresti si acoperisul casei de locuit, cu pericol de propagare la vecinatati.Primarul comunei a initiat deja o campanie de strangere de fonduri in comuna si a declarant ca se va ocupa personal de reconstructia locuintei familiei Parasteac. "Oamenii astia au ramas fara nimic. Nu mai au nimic. Nici animale, nici furaje, nici casa. Incepeau incet, incet sa-si mai revina, dupa ce in urma cu sapte luni, si-au ingropat copilul. Ne vom ocupa de tot, cei care doresc sa ajute, sunt bineveniti. Pana da frigul, trebuie sa fie casa gata. Nu-i putem lasa asa, Doamne-fereste", a completat Eduard Dziminschi, primar in comuna Moara.Familia Parasteac a trait o drama, in noaptea de Revelion, cand fiul lor a fost izbit mortal de o masina, in timp ce deschidea o sticla de sampanie, impreuna cu mai multi prieteni. George Parasteac avea 27 de ani. Un sofer in varsta de 21 de ani, cu permis de numai o luna de zile, l-a spulberat cu masina si l-a aruncat la o distanta de peste 30 de metri, fugind de la fata locului. Din nefericire, medicii chemati la fata locului nu au mai putut face nimic.