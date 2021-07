Explozie uriasa la Combinatul Azomures. Un barbat a fost ranit in momentul pornirii instalatiei de amoniac VIDEO

In urma evenimentului, un barbat de aproximativ 50 de ani a suferit o fractura la membrul superior drept, constient, si a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente Targu Mures, pentru continuarea ingrijirilor medicale.Pompierii militari au actionat rapid in vederea localizarii incendiului, acesta manifestandu-se local, la nivelul aparaturii din proximitate si la capetele de teava, in sprijinul lor venind si un echipaj CBRN, pentru efectuarea masuratorilor specifice in cazul producerii unor astfel de situatii de urgenta care implica substante periculoase.In acest sens, in scopul prevenirii populatiei din zona limitrofa a operatorului economic a fost transmis un mesaj RO-ALERT, fiind precizat faptul ca evenimentul nu prezinta pericol pentru cetateni.Coloana de sinteza de la instalatia de amoniac unde a izbucnit incendiul a fost depresurizata, incendiul a fost lichidat, iar in aceste momente, preventiv, zona este supravegheata in continuare de echipajele de interventie . De asemenea, pana la acest moment, nu au fost depistate substante periculoase in atmosfera.La locul evenimentului au fost alocate resurse din cadrul ISUJ Mures, dupa cum urmeaza:- 3 autospeciale de stingere cu apa si spuma;- 1 autospeciala pentru descarcerare;- 1 autospeciala CBRN;- 1 autoscara;- 5 ambulante SMURD (1 terapie intensiva mobila cu medic);- 4 ambulante SAJ;- 1 punct de comada mobil;- 2 autospeciale de prima interventie si comanda.De asemenea, la misiune a intervenit si Serviciul privat pentru situatii de urgenta cu 3 autospeciale de stingere.