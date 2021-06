Fabrica de lemn, distrusa de incendiu. In interiorul halei este o conducta de gaze

Interventia a avut un grad ridicat de risc din cauza fumului degajat, dar si pentru ca in interiorul halei exista o conducta de gaz ce se afla in imediata apropiere a locului producerii incendiului."La ajungerea fortelor de interventie s-a constatat ca incendiul se manifesta cu flacara deschisa la materialul lemnos din interiorul unui cuptor tehnologic si la acoperisul halei, cu posibilitatea propagarii la materialul lemnos depozitat in incinta halei. Pompierii au localizat si lichidat incendiul in limitele gasite", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt. In incendiu au ars aproximativ 24 metri cubi de material lemnos , 160 metri patrati din acoperisul constructiei si s-au deteriorat 200 metri patrati din acoperis.Cauza probabila de producere a incendiului a fost stabilita ca fiind efectul termic, ca urmare a unei erori produse in sistemul de monitorizare a cuptorului tehnologic.