O femeie de 80 de ani din Campia Turzii a murit intr-o explozie urmata de un incendiu

"Trei autospeciale si un echipaj SMURD , din cadrul Detasamentului de Pompieri Turda, au fost alertate pentru a stinge flacarile care au cuprins o casa de locuit de pe strada Memorandumului din municipiul Campia Turzii. La fata locului au fost dislocate si o autospeciala a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din Campia Turzii si un echipaj SAJ. Pompierii au gasit casa arzand generalizat, cu tavanul si un perete prabusite", au transmis, duminica, reprezentantii ISU Cluj.Acestia au precizat ca stingerea focarelor a fost realizata in aproximativ o ora de la primirea apelului de urgenta, iar ulterior s-au desfasurat operatiuni pentru inlaturarea efectelor negative ale incendiului."Din pacate, inauntrul unei incaperi a fost gasit corpul unei femei, in varsta de cca 80 de ani care prezenta traumatisme incompatibile cu viata. De asemenea, echipajul SMURD a acordat primul ajutor calificat unui barbat, in varsta de 50 de ani, care prezenta arsuri la nivelul fetei si care a fost transportat la spital", a mai transmis ISU Cluj.Pompierii au reusit sa limiteze propagarea incendiului la anexele si casele aflate in proximitatea casei distruse de explozie si incendiu.