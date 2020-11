Fiica uneia dintre pacientele care a murit in incendiu: Daca nu ma trimitea mama sa ii duc bagajele, muream si eu acolo langa ea

"Daca nu ma trimitea mama sa ii duc bagajele, muream si eu acolo langa ea", mai spune ea.Cumnata unui alt barbat care a murit in urma incendiului a precizat ca acesta are o fiica plecata in Italia care deja i-a transmis ca va da spitalul in judecata."La 23.30 ne-a anuntat spitalul. Noi deja stiam de la televizor. Este revoltator", a adaugat femeia."Era bine. Astepta sa fie scoasa din reanimare si nu a avut nicio sansa. Daca nu ma trimitea mama sa ii duc bagajele, muream si eu acolo langa ea. Nu stiu ce s-a intamplat. Stiu ca am lasat-o pe mama bine si eram la fratele meu sa duc niste bagaje si am auzit ca e fum la spital. M-am intors sa vad daca mama are oxigen, daca nu s-a intrerupt oxigenul si am gasit-o moarta. Nu am ce sa-i reprosez acestui spital, pentru ca toti medicii, toti asistentii s-au ingrijit foarte frumos de mama mea. Toti medicii, asistenti, infirmierii si-au dat silinta. Muncesc intr-un ritm inuman", a explicat fata uneia dintre pacientele decedate in incendiu , chemata duminica la morga spitalului.Intrebata de catre presa de ce au fost mutati pacientii de pe etajul 3 la etajul 2, femeia a raspuns: "Nu cunosc amanunte despre mutare, doar ca am gasit-o mutata".O alta femeie povesteste ca tatal ei avea cancer si era internat, in prima faza, la oncologie, iar dupa ce a avut test COVID pozitiv a fost mutat la reanimare. Ea a mai spus ca a primit un telefon sambata seara, la ora 23.00 si a fost anuntata ca tatal ei a murit."El era bolnav de cancer, a fost internat la oncologie. Ulterior i-au facut analize si l-au depistat cu COVID si l-am adus la reanimare", a explicat fata pacientului decedat.Dupa ce a fost la morga spitalului duminica, ea a precizat ca nu a rezolvat nimic si ca i s-a spus ca o sa primeasca un telefon dupa ce il identifica pe tatal ei."N-am rezolvat nimic! Asteptam sa ne sune, sa-l identifice, sa vada. Urmeaza niste proceduri, nu stim. Mi se pare absurd! Sa nu stii persoanele care au murit?! Nu stiu nimic! Lucru care trebuia de aseara. Asteapta ancheta ! Ce ancheta? Sistemul e mort!", a adaugat femeia.Alta persoana a explicat ca cel care a murit in incendiu este cumnatul ei si ca a fost anuntata de la spital despre decesul acestuia in jurul orei 11 si jumatate seara, insa stia deja de la televizor."La 23.30, 00.00, ne-a anuntat spitalul. Noi deja stiam de la televizor. Este trist, este dureros", a afirmat cumnata barbatului.Chestionata de jurnalisti cine cred ca ar trebui sa raspunda pentru tragedia petrecuta la Spitalul din Piatra Neamt, ea a spus "Nu stiu. El are o fiica din Italia si a zis ca deja de astazi ca face proces pentru spitalul de aici. Este revoltator ca se intampla asta. Pe langa faptul ca era in conditiile in care era, dansul si ceilalti, sa se intample si incendiul asta, e incalificabil".Fata unui alt pacient, Ana Sandu a relatat, la Antena 3, ca tatal ei a scapat cu viata pentru ca nu a reusit sa il interneze la sectia ATI unde a avut loc incendiul. Ea povesteste ca familia era dezamagita de situatie, insa cand a vazut ce s-a intamplat sambata noapte la spital a suflat usurata."Eram dezamagiti de aceasta situatie. Printr-o cunostinta, printr-o ruda am fi putut sa facem chestia asta, sa intram. Dar astazi, vazand ce s-a intamplat aseara, am suflat usurata. Chiar am vorbit cu mama ca uite daca il bagam acolo, astazi nu mai era si era cunostinta noastra. Speram inca sa il vedem pe tatal nostru, fiindca este inca in spital si nu s-a pus pe picioare 100%. nu vreau sa ma gandesc ce se intampla cu acele familii, cu acei copii care poate nu si-au vazut parintii demult. Cum sunt si eu in aceasta situatie", a declarat Ana Sandu, duminica intr-o interventie telefonica la Antena 3.Ea mai povesteste ca si-a sunat tatal si chiar el i-a raspuns la telefon."Pe tatal meu l-am sunat. Am suflat usurata cand am vazut ca tatal meu mi-a raspuns la telefon. L-am intrebat cum sta si a zis - bine, neputand vorbi mult, fiindca are inca masca de oxigen la gura, si atat a fost. Bine ca stai bine ca acolo s-a intamplat un accident ", a completat fiica pacientului.Intrebata daca are de gand sa isi mute tatal de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, Ana Sandu a replicat: "Unde sa il ducem? Unde?".Zece pacienti au murit in urma unui incendiu care a izbucnit sambata la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt. Alte sapte persoane, inclusiv medicul Ioan Catalin Denciu, care a incercat sa salveze bolnavii, au fost ranite. Doctorul a fost transferat duminica la Spitalul Militar Regina Astrid din Bruxelles.