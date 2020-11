Filmul iadului de la Piatra Neamt. Bolnavi de COVID-19 in stare critica au murit arsi de vii fara nicio sansa sa se apere

Pompierii au fost anuntati de existenta incendiului in jurul orei 19.00. Acesta a fost stins dupa circa 20 de minute, la lichidarea incendiului participand peste 150 de persoane, cu 35 de mijloace de interventie In incendiu si-au pierdut viata zece persoane, printre care si Mircea Covataru, legenda a sportului la Ceahlaul Piatra Neamt.Pentru ridicare trupurilor neinsufletite a fost adus un container pentru morti pentru ca morga spitalului de urgenta era deja plina inainte de incendiu.Alti sase pacienti au fost transportate la spitalul modular de la Letcani. Trei dintre ei se afla in stare foarte grava.Doi medici specialisti in Terapie Intensiva, Catalin Denciu si Pavel Bors, au fost raniti in incendiu. Catalin Denciu a reusit sa scoata un pat din salonul in care a izbucnit incendiul, motiv pentru care s-a ales cu arsuri grave. Pacientul pe care reusise sa-l salveze initial a murit ulterior.Sotia medicului anestezist Denciu a povestit ca a trecut prin clipe de cosmar. "A fost o chestiune de secunde, de groaza, carnagiu ce a fost acolo", a afirmat sotia medicului, pentru observatornews.ro.Catalin Denciu, medicul care era de garda in sectia ATI, s-a ales cu arsuri puternice, de gradele II, III si IV, pe 40% din suprafata corpului, in principal in zona inferioara.Doctorul a fost transportat, initial, la Spitalul Floreasca din Bucuresti. Acolo s-a decis transferul catre Spitalul Militar "Regina Astrid" din Bruxelles, aeronava decoland din Romania spre Belgia duminica, 15 noiembrie, la ora 07.30.Celalalt medic si cele doua asistente sunt tratati local, in spitalul de la Neamt, pentru ranile suferite.O echipa formata din procurori de la Parchetul General, politisti si specialisti in investigarea incendiilor au demarat in dimineata zilei de duminica, 15 noiembrie, cercetarea la fata locului in cazul incendiului de la Sectia ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt.Ancheta este condusa de procurorul Marius Iacob de la Parchetul General, cel care s-a ocupat in trecut de cercetarile din cazul Colectiv sau de incendiul de la Maternitatea Giulesti.Au fost finalizate patru dintre necropsiile dispuse si a fost stabilit locul din care s-a declansat incendiul.Sase perchezitii s-au derulat, duminica seara, la Spitalul Judetean Piatra Neamt in cadrul anchetei deschise ca urmare a tragediei soldate cu 10 morti.Medicul Liviu Ungureanu, seful sectiei ATI de la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, a prezentat versiunea reconstituita, din marturiile celor implicati, a evenimentelor care au cauzat tragedia cu zece morti."Am inteles ca s-a aprins un injectomat, imediat costumul asistentei care era in proximitate a luat foc si de acolo s-a propagat", a declarat Liviu Ungureanu.Intrebat de Libertatea.ro, Nelu Tataru a afirmat faptul ca usile saloanelor de la ATI erau incuiate. In saloane erau oameni cu diverse stari de sanatate, unii care se puteau deplasa.Martorii care s-au aflat in Spitalul Judetean Piatra Neamt imediat dupa lichidarea incendiului descriu o scena infioratoare: pacientii bolnavi de COVID-19 din salonul in care a izbucnit incendiu au murit arsi de vii, carbonizati si lipiti de paturile de terapie intensiva pe care se aflau. Starea grava de sanatate, precum si varstele inaintate indica faptul ca n-au ajuns nicio sansa sa se apere.Ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela a convocat duminica o sedinta operativa la sediul institutiei, la care a participat secretarul de stat Bogdan Despescu, impreuna cu inspectorul general al Politiei Romane si conducerea Institutului National de Criminalistica "pentru evaluarea situatiei existente pana la aceasta ora si stabilirea de noi masuri operative, astfel incat cei care vor fi gasiti vinovati de tragedia care s-a produs la Spitalul Judetean din Piatra-Neamt sa fie trasi la raspundere in cel mai scurt timp", s-a aratat intr-un comunicat de presa al MAI. Ludovic Orban si seful MAI au sugerat ca lucrarile recente de extindere a sectiei de ATI ar fi fost cauza incendiului. Premierul a afirmat ca au fost efectuate lucrari care nu au primit avizul DSP.Prefectul din Neamt, intrebat cine ar trebui sa ii aiba pe constiinta pe cei zece pacienti morti a raspuns ca vinovat este cel care a asigurat tehnic tot ce inseamna zona de oxigen si electrica.De asemenea, George Lazar, prefectul judetului Neamt, a declarat ca directorul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt a gresit pentru ca a mutat sectia ATI de la etajul 3 la etajul 2 fara vreo aprobare din partea Directiei de Sanatate Publica. Marcel Ciolacu i-a contrazis pe liberali si a sustinut ca lucrarile au fost facute in legalitate.De asemenea, conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt a precizat ca cele doua sectii ATI au aviz de la DPS cu privire la circuite, iar zona in care au fost facute interventii pentru extindere nu este functionala si se afla intr-o zona diferita de cea in care a izbucnit incendiul.Presedintele Consiliului Judetean Neamt si lider al organizatiei PSD Neamt Ionel Arsene a declarat ca Spitalul Judetean este in curs de obtinerea a autorizatiei ISU."Problema privind autorizatie de la ISU au toate spitalele din Romania", a declarat acesta.Daca ancheta va stabili ca managerul spitalului este responsabil, va raspunde cu functia sau penal, a declarat Ludovic Orban.Spitalul din Piatra Neamt a avut opt directori in ultimele zece luni. Actualul director a fost numit in urma cu aproximativ trei saptamani.Ludovic Orban a participat duminica dimineata, 15 noiembrie, la o sedinta de urgenta. S-a decis ca de luni sa se desfasoare controale in toate sectiile de ATI, la nivel national, pentru verificarea instalatiilor si aparaturii medicale.Primarul Timisoarei, Dominic Fritz a declarat in seara zilei de sambata, 14 noiembrie, ca a discutat cu toti managerii spitalelor din subordinea municipalitatii sa verifice in urmatoarele doua zile, cu sprijinul ISU, starea de functionare a instalatiilor de oxigen si a celor electrice, precum si procedurile de interventie in caz de incendiu.Sistemul de sanatate romanesc trebuie sa nu mai produca tragedii, a afirmat presedintele Colegiului Medicilor Daniel Coriu dupa incendiul de la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt.Un reprezentant al unei firme care instaleaza aparatura medicala in sectiile ATI a ilustrat cu o serie de fotografii numeroasele nereguli identificate in unitatile medicale, de la prize desfacute pana la cabluri care nu sunt conforme.Fondatoarele organizatiei neguvernamentale "Daruieste viata", Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu, care au construit un spital privat din donatii si sponsorizari, au sustinut ca Spitalul Mobil de la Letcani pare o improvizatie mai periculoasa decat sectia ATI Neamt si cer autoritatilor sa faca verificari.Aproximativ 50 de persoane au participat duminica, 15 noiembrie, la un mars pana la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, dupa ce s-au mobilizat pe retelele de socializare.Mihai Grecea, unul dintre supravietuitorii incendiului din clubul bucurestean Colectiv, din 2015, i-a cerut demisia ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, pe care il acuza ca a mintit.Presedintele Klaus Iohannis a afirmat duminica, 15 noiembrie, ca este foarte important sa se afle cauza incendiului in care si-au pierdut viata cei zece pacienti.Compania de telefonie Vodafone a anuntat, pe pagina de Facebook , ca va dona 50.000 de euro pentru refacerea sectiei de Terapie Intensiva de la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, dupa ce aceasta a fost distrusa de incendiu.Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, a transmis condoleante pentru victimele incendiului de la Spitalul din Piatra Neamt si recuperare rapida pentru cei raniti.Papa Francisc a transmis apropierea si rugaciunea sa fata de familiile indurerate pentru pierderea celor dragi in urma incendiului de la sectia de Anestezie si Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Piatra Neamt.Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane a sustinut intr-un mesaj de condoleante si compasiune ca a aflat cu multa durere despre tragedia de la Piatra Neamt.Belmondo Maximilian Balasa si Cecilia Cojocaru, doi romani din Belgia, impresionati de gestul medicului care si-a riscat viata pentru a-i salva pe pacientii de la Spitalul Judetean Neamt din saloanele cuprinse de flacari, au anuntat pe Facebook ca pot sa-i puna la dispozitie familiei medicului un apartament langa spital si pot ajuta cu transportul si traducerea.Primarul din Focsani, Cristi Valentin Misaila a anuntat ca va propune acordarea titlului de Cetatean de Onoare medicului Ioan Catalin Denciu.Medicul erou a fost elogiat pe Facebook.