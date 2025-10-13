Fiul unor cunoscuti avocati a incendiat o vila de langa Ambasada Suediei - vezi de ce

Luni, 04 Iunie 2012, ora 10:56
8791 citiri
Fiul unor cunoscuti avocati a incendiat o vila de langa Ambasada Suediei - vezi de ce

Incendiul produs duminica in cartierul bucurestean Kiseleff, langa Ambasada Suediei, a fost premeditat, potrivit primelor concluzii ale anchetatorilor.

Principalul suspect este fiul proprietarilor, avocatii Liviu si Lucia Chereches, informeaza Romania TV.

Potrivit lui Nicusor Dan, presedintele Asociatiei Salvati Bucurestiul, acesta ar fi avut tot interesul sa incendieze cladirea pentru a forta demolarea, astfel incat sa poata dezvolta pe terenul respectiv un proiect imobiliar.

"Lucia Chereches, proprietara imobilului, are un proiect de a construi 5 blocuri mult mai inalte decat ce se prevede in planul zonal", a declarat Nicusor Dan, presedintele Asociatiei Salvati Bucurestiul.

Acoperisul unei vile din cartierul Kiseleff din Capitala a luat foc, duminica dimineata, echipaje ale pompierilor si de la descarcerare fiind solicitate de jandarmii din zona, care au sunat la 112.

Potrivit pompierilor, in momentul in care acoperisul a luat foc, nu se afla nimeni in cladire. Focul a mistuit acoperisul casei.

#incendiu Kiseleff, #incendiu Bucuresti, #incendiu Ambasada Suediei, #Nicusor Dan incendiu Bucuresti, #Lucia Chereches incendiu vila , #incendiu
