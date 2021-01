FOTO Explozie urmata de incendiu la o firma din Alba Iulia care incarca butelii cu gaz. Cum a fost evitata tragedia

Potrivit ISU Alba, incendiul s-a produs la un operator economic din imediata vecinatate a Detasamentului de Pompieri Alba Iulia, acesta fiind observat inaintea apelului 112, de catre pompierii din tura de serviciu."Datorita observarii rapide si a distantei scurte, incendiul a fost lichidat in limitele gasite. Operatorul economic are ca obiect de activitate incarcarea buteliilor cu butangas. Incendiul a izbucnit la banda transpoartoare a liniei de incarcare, gazul din interiorul unei butelii inflamandu-se", au transmis pompierii.Cele doua victime au fost transportate la UPU Alba, un barbat de aproximativ 60 de ani cu arsuri de gradul 2 la nivelul fetei si membrelor inferioare si un barbat de 57 ani cu arsuri de gradul 1 la nivelul fetei.Din cercetarile efectuate la fata locului, a fost vorba despre o acumulare de gaze in interior care a provocat o explozie urmata de incendiu. Interventia rapida a pompierilor a evitat producerea unei tragedii.