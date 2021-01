Imagini dramatice de la incendiul care a mistuit o bisericuta din lemn din Suceava. Doua icoane au fost salvate din flacari

Pompierii militari ai subunitatilor din Vicovu de Sus, Radauti si Campulung Moldovenesc, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta Vicovu de Sus, Straja si Brodina, au intervenit cu 10 autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit in satul Brodina de Sus, comuna Izvoarele Sucevei.La sosirea echipajelor, ardea generalizat Biserica cu hramul "Sf. Arh. Mihail si Gavriil". De asemenea, flacarile erau propagate si la cladirea cloptnitei, aflata in imediata apropiere.Incendiul a fost lichidat la ora 0.10.Pe pagina de Facebook , reprezentantii ISU Bucovina au postat imagini din timpul interventiei de miercuri seara, fotografii insotite si de un mesaj impresionant."Biserica din lemn, pe care abia au vazut-o savarsindu-se, dupa ce ani de zile au contribuit din putinul lor pentru a o infrumuseta, zace acum intr-un morman de cenusa...Tabloul grotesc, din noapte, cu turle aprinse si flacari ce mangaiau cerul, nu va fi uitat prea curand...Ore intregi de chin, pe o vreme cainoasa, cu temperaturi mult sub minus. Pamantul reavan al mormintelor dimprejurul bisericii, transformat in mocirla, a ramas pe cizmele noastre... Si poate, cei care se odihnesc acolo ne vor ierta ca l-am calcat in picioare, in lupta noastra cu flacarile..."In fotografii se poate observa cum, din mormanul de cenusa, au fost salvate doua icoane din lemn ramase aproape intacte.