Incendiu violent la un bloc de locuinte din Giurgiu. 25 de persoane au fost evacuate

"Incendiu la acoperisul unui bloc cu 4 etaje situat pe b-dul Mihai Viteazu. La fata locului intervin pompierii din cadrul Detasamentului Giurgiu cu autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o cisterna si o ambulanta SMURD . Este vorba despre un bloc cu o singura scara locuita, cealalta este in constructie", a transmis, miercuri seara, ISU Giurgiu.Sursa citata a precizat ca incendiul se manifesta cu flacara deschisa la acoperis, iar arderea este intretinuta de vantul puternic.Aproximativ 25 de persoane au fost evacuate de echipajele de pompieri si jandarmi."O femeie care locuieste la parterul blocului, in varsta de 71 de ani, a fost evaluata de echipajul SMURD si este supravegheata in ambulanta pana in momentul in care locatarii vor putea reveni in apartamente", a mai transmis ISU Giurgiu.