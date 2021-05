Pompierii din Botosani s-au chinuit cinci ore sa stinga un incendiu izbucnit la o casa din cauza unui cos de fum neizolat

Potrivit sursei citate, pentru stingerea incendiului si inlaturarea efectelor produse de acesta au intervenit, in total, 17 pompieri militari si voluntari, care au actionat mai bine de cinci ore."Familia isi incalzea locuinta cu o centrala termica, insa cosul de evacuare a fumului nu era izolat corespunzator. Caldura radiata a aprins materialele combustibile din apropiere, iar flacarile s-au extins la lemnul din constructia acoperisului.Putin dupa ora 3,00, proprietarii, care dormeau la parter, au realizat ca locuinta le este afectata de un incendiu si au solicitat sprijinul salvatorilor. La fata locului au ajuns pompierii militari si voluntari din Darabani, cu doua autospeciale cu apa si spuma, precum si colegii din cadrul Detasamentului de Pompieri Dorohoi, cu doua autospeciale cu apa si spuma si o ambulanta apartinand Serviciului Judetean de Ambulanta", a precizat Lupu.Purtatorul de cuvant al ISU sustine ca, in momentul in care pompierii au ajuns la fata locului, ardeau astereala si elementele de sustinere a acoperisului, existand pericolul de propagare a flacarilor la camerele de la mansarda.Locatarii casei nu au avut nevoie de ingrijiri medicale.