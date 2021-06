Barbatul gasit carbonizat in incineratorul de la Brazi era angajat al firmei

Inspectoratul de Politie Judetean Prahova a transmis vineri ca trupul carbonizat gasit in incineratorul care a fost distrus intr-un incendiu pe platforma industriala Brazi, langa Ploiesti, apartine unui agajat al societatii care opereaza incineratorul."In interiorul spatiului incendiat, politistii au identificat un cadavru carbonizat. Acesta a fost ridicat si transportat la Serviciul de Medicina Legala Prahova. Ca urmare a cercetarilor si verificarilor efectuate, au rezultat date ca acesta ar fi persoana angajata care a patruns in cursul noptii in interiorul societatii comerciale respective. Se continua cercetarile in cadrul unui dosar penal deschis pentru distrugere din culpa si ucidere din culpa", informeaza politia judeteana Prahova.Reprezentantii Eco Burn SRL, firma care opera incineratorul a carui activitate era suspendata si care nu era racordat la utilitati a transmis, in ziua in care a izbucnit incendiul, ca un angaat al firmei a intrat legal in incinerator."Din declaratiile paznicului parcului industrial Brazi, un angajat al societatii Eco Burn a intrat in incinta parcului mintind ca isi lasa bicicleta si pleaca in cursa cu un sofer. In scurt timp a izbucnit incendiul si paznicul a telefonat la ISU anuntand incidentul. Mentionam ca angajatul a patruns in mod ilegal in incinta parcului industrial Brazi si a societatii Eco Burn, in afara orelor de program si fara acordul societatii. La fata locului a lasat o bicicleta in scopul inducerii ideii de sinucidere fapt confirmat si din declaratiile tatalui sau care a precizat organelor abilitate ca a fost informat de S.C. ca se va sinucide", transmitea, miercuri, SC Eco Burn.Un incendiu puternic a distrus incineratorul de deseuri amplasat langa Ploiesti. Focul a fost stins dupa o interventie extrem de dificila, care a durat peste 24 de ore, timp in care s-a produs o mare degajare de fum.