Incendiu intr-un bloc din Bucuresti. Locatarul a intrat in conflict cu vecinii si politistii, fiind imobilizat VIDEO

ISU Bucuresti-Ilfov intervine, luni, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit in bucataria unui bloc de pe strada Simu Anastasie, din Sectorul 1."Incendiul este localizat. Nu sunt persoane ranite. Actioneaza trei autospeciale de stingere", a transmis ISU Bucuresti-Ilfov.La fata locului au ajuns si politistii."La acest moment, Sectia 1 Politie a intervenit, alaturi de pompieri , la un incendiu ce se manifesta pe o strada din sectorul 1. Barbatul ce locuieste in apartamentul in cauza a intrat in conflict cu vecinii si a avut un comportament recalcitrant si fata de politisti, fapt pentru care a fost imobilizat", a transmis Politia Capitalei.