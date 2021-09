Cauza incendiului de pe acoperișul blocului în construcție din nordul Capitalei. „Ar fi fost posibil ca acum să fi asistat la o tragedie”

Tot ea a anunțat că, potrivit pompierilor, incendiul ar fi izbucnit de la mai multe lampioane lansate în apropiere.„La ultimul etaj al blocului care a luat foc aseară în Sectorul 1 erau depozitate butoaie cu smoală.Am aflat de la autorități că incendiul a pornit de la niște lampioane lansate la o petrecere de lângă bloc. În prezent blocul nu este locuit.... dacă ar fi fost posibil că acum am fi asistat la o tragedie.Trebuie luate măsuri urgente din partea autorităților pentru comercializarea și utilizarea lampioanelor. Pentru că data viitoare s-ar putea să nu mai avem noroc”, a scris Clotilde Armand pe pagina ei de Facebook O explozie puternică, urmată de un incendiu, care emană un nor gros de fum, s-a produs în această seară , 11 septembrie, în nordul Capitalei.Din primele informații se pare ca explozia s-a produs în Sectorul 1, zona Ansamblul Rezidențial Parcului.Incendiu s-a produs pe terasa unui bloc cu 12 etaje aflat in construcție, str. Parcului, ard butoaie cu smoală și carton bituminat, suprafața afectată aprox 500 mp.Se acționează cu 11 autospeciale de stingere, 2 autoscări. Nu sunt victime . Sunt degajări însemnate de fum.