Flacari violente au mistuit o casa din Bucuresti. Un barbat a fost gasit mort in podul locuintei VIDEO

Un incendiu violent a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, la o casa din Bucuresti, anunta Digi24.ro . Patru persoane, printre care si doi copii, au ajuns la spital, iar o alta a fost gasita decedata in pod."Pana la sosirea fortelor de interventie s-au autoevacuat 3 persoane, una de sex feminin si doi copii minori. Acestia au fost transportati la Spitalul Gr. Alexandrescu de catre un echipaj SMURD . Femeia prezenta arsuri la picior, iar copiii au fost expusi la fum. De asemenea, a fost transportat la Spitalul Floreasca de un alt echipaj SMURD, un barbat cu arsuri de gradul 2 in zona latero-cervicala. La nivelul podului, a fost identificat un barbat, in varsta de aproximativ 35 de ani, decedat", se arata in comunicatul ISU Bucuresti-Ilfov.Incendiul a izbucnit in jurul orei 3.00, la acoperisul cladirii. A fost nevoie de interventia a 12 autospeciale de pompieri pentru stingerea flacarilor. Dupa doua ore, pompierii au reusit sa lichideze incendiul.